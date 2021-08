Ligue Europa : Tout savoir sur le tirage au sort de la phase de groupes

Ce vendredi, l'OL, l'OM et l'AS Monaco seront fixés quant au futur européen pour la saison 2021-2022. Les trois représentants de la France attendent le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa qui se déroulera à Istanbul, en Turquie (12 heures). En raison de l'arrivée de la Ligue Europa Conférence, quelques changements sont à souligner au sujet de la Ligue Europa. Désormais, la phase de groupes sera réduite de 48 à 32 équipes. Les huit vainqueurs de groupe accèdent automatiquement aux huitièmes de finale. Avant les huitièmes de finale, se dérouleront d'autres matchs à élimination directe, entre les huit deuxièmes de groupe de la Ligue Europa et les huit équipes classées troisièmes des groupes de la Ligue des Champions. Comme d'habitude, deux équipes d'un même pays ne peuvent se retrouver dans le même groupe.



Chapeau 1 : Olympique Lyonnais, Naples, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio Rome, Olympiakos, AS Monaco, SC Braga.



Chapeau 2 : Celtic Glasgow, Eintracht Francfort, Étoile Rouge de Belgrade, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Moscou, Genk, PSV Eindhoven.



Chapeau 3 : Olympique de Marseille, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Real Bétis, Fenerbahce, Spartak Moscou, Sparta Prague.



Chapeau 4 : Rapid Vienne, Galatasaray, Legia Varsovie, Midtjylland, Ferencvaros, Strum Graz, Brondy, Anvers.



La phase de groupes de la compétition débutera le 16 septembre prochain avec la première journée et s’achèvera le 9 décembre avec la sixième journée. La finale de la Ligue Europa est programmée à l'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, à Séville (Espagne), le 18 mai 2022.



