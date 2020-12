Ligue Europa : Tout savoir sur Celtic-Lille

Le LOSC n'aura pas une énorme pression pour son déplacement en Écosse afin d'y affronter le Celtic Glasgow, à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa, jeudi (21 heures). Face à la lanterne rouge du groupe H (1 point), l'équipe dirigée par Christophe Galtier n'aura pas grand-chose à jouer étant donné qu'elle occupe la première place de son groupe devant l'AC Milan avec un point de plus que les italiens.





Galtier veut la première place devant Milan

Toutefois, Christophe Galtier a indiqué son ambition en conférence de presse, et ne compte pas galvauder ce match. "À mes yeux, il est important de finir premier, en dehors de l'aspect économique, mais aussi sûrement pour être un peu protégé lors du tirage. Ensuite, les victoires appellent les victoires. Il s'agit donc de maintenir une dynamique de groupe, quelle que soit l'équipe qui va démarrer et finir ce match. On ne va pas au Celtic en présentant une équipe de coiffeurs", a-t-il notamment commenté. Pour cette rencontre, Renato Sanches, remis de sa blessure aux ischio-jambiers, débutera sur le banc.