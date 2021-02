Ligue Europa : Tottenham en huitièmes, Alli et Bale buteurs

Tout s'est passé comme prévu pour Tottenham et José Mourinho, qui retrouve un peu de tranquillité dans ces temps tourmentés pour lui... Les Spurs, vainqueurs 4-1 à l'aller à Wolfsberger la semaine dernière, sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale en Ligue Europa, grâce à leur nouvelle paisible victoire 4-0. L'entraîneur portugais a donc pu faire tourner sans dommage, laissant notamment Harry Kane, Heung-Min Son ou Hugo Lloris sur le banc.



L'occasion, aussi, de relancer Dele Alli ou Gareth Bale, qui ne l'ont pas laissée passer. D'abord un ciseau à la Olivier Giroud pour le jeune Anglais en mal de temps de jeu, afin d'ouvrir rapidement le score (11eme), et deux passes décisives pour Carlos Vinicius (50eme) et donc Bale (73eme), buteur quasiment dès son entrée en jeu - après avoir déjà marqué à l'aller. La seule autre fois où le Gallois avait marqué en Coupe d'Europe en sortant du banc ? Son doublé avec le Real Madrid face à Liverpool, en finale de la Ligue des Champions 2018 (3-1).



Alli aurait aussi pu y aller de son doublé (67eme), laissant finalement cet honneur à Carlos Vinicius (83eme), premier joueur de Tottenham depuis Jermain Defoe en 2013 à marquer lors de quatre matchs européens consécutifs. Sans un sauvetage désespéré sur la ligne en fin de première période (43eme), c'était même un triplé... Avec ce 4-0, c'est aussi la première fois depuis 2011 qu'une équipe de Mourinho inscrit huit buts (et même six ou sept) sur une double confrontation européenne. A l'époque, le Real Madrid avait infligé un 8-2 à l'Apoel Nicosie sur deux rencontres. Dernière mention pour le gamin Dane Scarlett, passeur décisif à seize ans sur le dernier but : c'est le premier à accomplir cette performance à un tel âge en Ligue Europa depuis un certain Kylian Mbappé, avec Monaco en 2015.