Après un départ canon avec neuf points pris sur les trois premières journées de Ligue 1, dont celle au Rohazon Park, face au Paris Saint-Germain, le Stade Rennais a accusé le coup en ce mois de septembre. Un triste bilan pour les joueurs de Julien Stéphan qui n’ont plus connu la saveur d’une victoire. Six rencontres disputées, dont cinq en championnat et une en Ligue Europa, pour un bilan plus que moyen de quatre matchs nuls et deux matchs défaites. La place de leader au soir de la victoire face à Strasbourg, à la Meinau, n’est qu’un lointain souvenir, puisque Rennes pointe à la huitième place, à six points des Parisiens. La machine s’est enrayée, cela ne fait plus aucun doute. Après l’optimisme, place à la remise en question.

Des recrues inefficaces

À l’intersaison, le club a injecté beaucoup d’argent pour faire venir Flavien Tait, Raphinha, Jonas Martin ou encore Edouard Mendy. Près de 40 millions d’euros investis dont 21 pour Raphinha,. Quant à Tait et Martin, ils ont connu respectivement une suspension de trois matchs et une arrivée tardive en fin de mercato. Dans le quotidien Ouest-France, Julien Stéphan ne voulait pas tirer la sonnette d’alarme, mais tenait plutôt prendre à son temps avant de faire un bilan : « Dans un mois et demi ou deux mois, on y verra plus clair sur le potentiel de cette équipe. Je n’ai pas encore de réponses sur la faculté d’intégration des nouveaux joueurs. On espère que ça se fera le plus rapidement. » Depuis le début de l'exercice 201-2019, l'ensemble des recrues n'a inscrit qu'n seul petit but par Jérémy Morel lors de la 1ère journée à Montpellier.

Si pour certains observateurs, le Stade Rennais a renforcé son équipe avec ces arrivées, Julien Stéphan estime pour sa part que « le club a uniquement remplacé numériquement des joueurs qui sont partis (…) On a Édouard Mendy qui a remplacé Tomas Koubek, Romain Salin qui a remplacé Abdoulaye Diallo, Joris Gnagnon qui a remplacé Mexer, Mehdi Zeffane et Rami Bensebaini qui ont été remplacés par Jérémy Morel et Faitout Maouassa, Benjamin André qui a été remplacé par Jonas Martin, Raphinha qui a remplacé Ismaïla Sarr, Flavien Tait qui a remplacé Hatem Ben Arfa. »

"On ne peut pas se contenter de ce qui a été fait lors des derniers déplacements » Sylvain Armand

Avec les résultats plus que moyens sur le mois de septembre, les sorties médiatiques sont de plus en plus fréquentes comme celle du coordinateur sportif, Sylvain Armand après la défaite à Nantes, à la 7ème journée : « Même s’il faut du temps pour intégrer les derniers arrivés, on ne peut pas se contenter de ce qui a été fait lors des derniers déplacements ». Julien Stéphan va vite devoir trouver la solution pour renouer avec le succès, s’il ne veut pas vivre un départ prématuré à l'image de Sabri Lamouchi, la saison passée. Débarqué début décembre, il n’avait pas su tirer le meilleur de ses recrues phares : M’Baye Niang ou Hatem Ben Arfa.

À Rome avec la recette de l’an dernier ?

Pour essayer de ramener des points de leur déplacement en terres romaines, Julien Stéphan devrait revenir à une formule qui fonctionnait bien l’an passé en Ligue Europa. Un « 5-3-2 » avec M’Baye Niang et Adrien Hunou devant, soutenus par Benjamin Bourigaud, Clément Grenier et Jonas Martin au milieu. Jérémy Morel, Damien Da Silva et Jérémy Gélin devraient former le trio dans l’axe de la défense. Dans ce système, Rennes a déjà retrouvé ses repères le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille, au Stade Vélodrome (1-1). Des contres rapides qui auraient pu permettre à Rennes de renouer avec la victoire. Mais Steve Mandanda n'était pas de cet avis.

Le déplacement à Rome pour y affronter la Lazio ne s’annonce pas simple malgré un turnover prévu sur le front de l’attaque par Simone Inzaghi. Sergej Milinkovic-Savic et Luis Alberto devraient quant à eux prendre place sur le banc des remplaçants. Rennes devra tout de même sortir un gros match ce soir (21h), pour venir à bout d’une équipe qui n’a connu qu’une seule défaite lors de ses dix-huits derniers matchs dans la compétition. Une équipe italienne qui vient d'en coller quatre au Genoa le week-end dernier. Espérons pour les Rennais la même issue qu’à Séville, face au Bétis, en 16e de finale retour où les joueurs de Julien Stéphan avaient créé la surprise en se qualifiant après une victoire 3-1.