Ligue Europa : Séville, cinq finales, cinq victoires !

Ces 15 dernières années, le FC Séville a fait de la Ligue Europa sa spécialité. Dans l'histoire de la compétition, personne n'a fait mieux que le club espagnol, quintuple vainqueur de l'épreuve. Pour détenir ce record, les Andalous ont remporté les cinq finales auxquelles ils ont participé. Retour sur ces matchs qui ont permis aux Sévillans de rentrer dans l'histoire.

2006 : Séville – Middlesbrough (4-0) Pour sa première finale européenne, le FC Séville a facilement triomphé de Middlesbrough (4-0). Large, le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Si les hommes de Juande Ramos ont ouvert la marque juste avant la demi-heure de jeu grâce à Luis Fabiano, ils ont attendu la toute fin du match pour faire le break. Enzo Maresca, doublé, et Frédéric Kanouté ont aggravé la marque pendant le dernier quart d'heure pour venir à bout de la formation anglaise. Pour la première fois de son histoire, le club andalou a remporté un titre continental. Ce n'était que le début d'une histoire complètement folle.

2007 : Séville – Espanyol Barcelone (2-2, 3 tirs au but à 1) En 2007, candidat à sa propre succession, Séville a atteint la finale de la C3 pour la deuxième saison consécutive. Pour aller au bout de son exploit et réaliser un doublé inédit, les Andalous ont eu besoin d'une séance de tirs au but. C'était face à l'Espanyol Barcelone pour la première finale 100% espagnole de l'histoire de la Coupe de l'UEFA. Adriano et Frédéric Kanouté ont donné l'avantage à Séville à deux reprises mais les Catalans sont restés dans le match grâce à Albert Riera et Jonatas. Après 120 minutes de jeu, les Sévillans ont eu les nerfs les plus solides avec un seul échec quand les Barcelonais ne marquaient qu'une seule de leurs tentatives grâce à Walter Pandiani, le meilleur buteur de la compétition. Le FC Séville commençait déjà à écrire l'histoire de la compétition.

2014 : Séville – Benfica (0-0, 4 tirs au but à 2) Sept ans après son dernier titre européen, le FC Séville a fait son retour en finale de la Ligue Europa. Contre le Benfica Lisbonne en 2014, les Andalous ont égalé le record de trois titres dans l'épreuve. Pour rejoindre l'Inter Milan, Liverpool et la Juventus Turin dans l'histoire de la compétition, les Espagnols ont eu besoin d'une nouvelle séance de tirs au but. C'était le seul moyen pour départager des Sévillans et des Lisboètes muets lors des 120 minutes de la finale. Dans un match sans but, les Portugais ont craqué dans la séance de tirs au but. Mis en échec, Oscar Cardozo et Rodrigo Moreno ont offert le trophée aux hommes d'Unai Emery.

2015 : Sévile – Dnipro Dniporopetrovsk (3-2) Alors que personne n'a réussi à conserver son titre dans l'histoire de la Ligue Europa, le FC Séville y est parvenu deux fois. Après le doublé 2006-2007, le club entraîné par Unai Emery a battu le Dnipro Dnipropetrovsk pour remporter la compétition en 2015, un an après son troisième sacre. Ever Banega, qui jouera ce vendredi soir face à l'Inter Milan, avait été élu homme du match. Il n'a pourtant pas marqué, laissant cet honneur à Grzegorz Krychowiak et Carlos Bacca (doublé). Le Polonais et le Colombien ont permis aux Rojiblancos de l'emporter malgré l'ouverture du score précoce de Nikola Kalinic.

2016 : Séville – Liverpool (3-1) Comme le Real Madrid en Ligue des Champions, Séville a réalisé le triplé en Ligue Europa. Mais ce n'était pas gagné. Opposés à Liverpool en 2016, ils ont soulevé le trophée malgré une première période mal-négociée. Comme l'année d'avant, les Sévillans ont couru après le score. Dans cette affiche, les Reds ont pris les devants grâce à Daniel Sturridge. Dès le retour des vestiaires, Kevin Gameiro a sonné la révolte avec un but. Coke lui a emboîté le pas pour inscrire un doublé et permettre à Séville de réaliser le cinq sur cinq en finale de la Ligue Europa. Un record parfait qui pourrait être améliorer ce vendredi soir face à l'Inter Milan.