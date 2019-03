Ligue Europa - Rennes : Ismaïla Sarr, arme fatale face aux Canonniers ?

Ismaïla Sarr est un homme à deux visages. Timide et réservé en dehors des terrains, le Sénégalais est prêt à tout pour faire gagner son équipe lorsqu’il foule la pelouse. Quitte parfois à en rajouter pour gratter une faute, un penalty ou un carton jaune. Déjà à Metz, son premier club professionnel après s’être fait remarquer dans son académie au Sénégal, Génération Foot, « Izo » Sarr passait du temps au sol, qu’il ait été touché ou non. Mais déjà, il était celui qui faisait la différence. Et si Metz est parvenu à se maintenir à l’été 2017, c’est en grande partie grâce à son ailier supersonique qui formait avec Cheick Diabaté un duo redoutable lors de seconde partie de saison. Plus gros transfert de l’histoire du FC Metz (17M€ hors bonus), il avait rejoint dans la foulée le Stade Rennais avec qui il a poursuivi sa progression vertigineuse.



Ses 5 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de L1 lors de sa première saison ont été très utiles aux Bretons afin de valider un billet pour la Ligue Europa. Et le voilà désormais avec 3 buts et 3 passes décisives pour sa grande première sur la scène européenne. Face au Betis en 8èmes de finale, le joueur de 21 ans a fait mal à la défense andalouse en provoquant à l’aller un penalty (très discutable) et en étant passeur décisif (de façon chanceuse certes) au retour. Et même s’il ne réussit pas tout ce qu’il tente, Ismaïla Sarr éreinte les défenses adverses, constamment obligées de ne pas lui laisser prendre de la vitesse…

Ismaïla Sarr sur la piste de Sadio Mané ?



Ce véritable diamant à polir, Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi et Julien Stéphan, ses trois coachs dans l’Ille-et-Vilaine, en ont pris soin et les résultats commencent à se faire ressentir. « Avant je ne comprenais rien du tout… Je faisais l’inverse, tout ça (rires) ! Maintenant je sais comment je défends, a-t-il confié récemment dans un entretien accordé à Ouest-France. Quand j’étais à Génération Foot je ne défendais pas, je restais devant. Maintenant, je sais défendre, je fais des courses, tu vois ? Beaucoup de courses, devant, derrière, parce qu’on m’a appris beaucoup de choses. » Cet apprentissage lui permet d’entrevoir un avenir radieux, lui qui avait failli rejoindre le FC Barcelone il y a un an et demi…



Julien Stéphan : "C'est le début d'une épopée"



Alors que les arrière-gardes adverses ont commencé à comprendre son jeu, Ismaïla Sarr est tout simplement le joueur rennais le plus décisif cette saison en L1 (5 buts, 4 assists et 3 fautes subies en moyenne par match). Devant des joueurs de la trempe d’Hatem Ben Arfa, M’Baye Niang ou Clément Grenier, excusez du peu ! Arsenal, le prochain adversaire des Rennais en 8èmes de finale de la Ligue Europa, est prévenu. D’autant plus que le natif de Saint-Louis, capable d’inscrire des buts dingues comme de manquer des occasions toutes faites, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sadio Mané, son compatriote et prédécesseur à Génération Foot et à Metz, a déjà ouvert la voie. A lui d’en profiter.

« Faire comme Mané ? Pourquoi pas, même aller plus loin que tout le monde, c’est ça que je veux, mais il faut que je travaille encore, a-t-il reconnu, toujours dans Ouest-France. Il faut que je marque un truc ici à Rennes avant de partir dans d’autres pays ou clubs. Il faut gagner quelque chose ou amener le club en quarts de finale ou demi-finales… » Alors qu’il n’imaginait jamais devenir pro (« Je pensais que j’allais rester au Sénégal toute ma vie. Je voulais travailler pour aider mes parents »), Ismaïla Sarr compte bien frapper fort dès jeudi au Roazhon Park. Le tout face à une défense des Gunners qui est loin d’être la plus sereine d’Angleterre. Les supporters rennais ne demandent pas mieux…



Follow @_PGod_