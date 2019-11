Ligue Europa : Rennes chute encore

Le debrief

Une histoire de penalties. Le penalty non sifflé sur Christie à la 51eme minute aurait dû permettre au Celtic de revenir plus tôt dans la rencontre. Mais les Ecossais s’en sont vus accorder un sept minutes plus tard, répondant ainsi aux Bretons… qui avaient ouvert le score de la même manière. Enfin, à un peu plus de dix minutes du terme, Hayes aurait pu être sanctionné à son tour pour une intervention beaucoup trop musclée sur Traoré. Une performance très moyenne de l’arbitre de la rencontre.

Les buts

Les tops et les flops

Ryan CHRISTIE (7)

Odsonne EDOUARD (4)

Kristoffer AJER (4)

La feuille de match

CELTIC GLASGOW -RENNES :



Celtic Glasgow

Rennes

Si le Stade Rennais a fait rêver ses supporters lors de sa campagne européenne de la saison dernière, on ne peut pas dire que le club breton soit reparti sur les mêmes bases. Au terme d’un match globalement moyen, les hommes de Julien Stéphan ont dû se contenter d’un match nul sur leur pelouse (1-1) face au Celtic Glasgow. M’Baye Niang avait ouvert le score sur penalty (1-0, 38eme) avant que Ryan Christie ne réponde de la même manière (1-1, 59eme). Après une défaite contre Nice (1-2) et un match nul à Brest (0-0), les Rouge et Noir n’ont toujours pas gagné en septembre. Dimanche (15h00), ils recevront le LOSC alors que Damien Da Silva, victime d’un coup de coude, est sorti sur civière.C’était un soir de premières : celle de la première apparition européenne de Raphinha avec Rennes ou encore de la première titularisation de Jonas Martin avec son nouveau maillot. Mais ni l’un, ni l’autre, n’ont particulièrement pesé dans un match pauvre en occasions franches. Il a finalement fallu attendre des erreurs assez grossières pour voir un semblant de spectacle. Celle de Kristoffer Ajer, dont l’absence totale de maîtrise a permis à Niang d’obtenir et transformer le penalty de l’ouverture du score. Celle de Damien Da Silva, pas forcément plus inspiré devant James Forrest à l’heure de jeu. Et puis celles de l’arbitre de la rencontre, qui a notamment oublié un penalty de chaque côté.Pour le reste,Clément Grenier s’est complètement manqué sur sa tête (13eme) et a fait passer un coup de chaud sur coup franc (64eme), Raphinha n’a inquiété qu’une seule fois le portier adverse (31eme) et Forrest a manqué d’un peu de justesse (66eme). Une première peu emballante, donc, alors que Cluj a fait la très bonne opération de la soirée en battant la Lazio (2-1).But de Rennes ! Niang obtient un penalty pour une faute d’Ajer, et le transforme en croisant parfaitement sa frappe. Forster est pris à contre-pied.But du Celtic ! Les Ecossais reviennent dans le match grâce à un penalty de Christie, suite à une faute de Da Silva. Mendy était parti du bon côté.Élément offensif le plus actif du Celtic, Christie aurait dû obtenir un penalty peu de temps après la reprise. Il a finalement été récompensé de sa belle activité par un penalty cette fois-ci accordé, qu’il a transformé en croisant parfaitement sa frappe.Plutôt intéressant dans l’entame de match, l’international Espoirs s’est ensuite complètement éteint. L’attaquant français a perdu beaucoup de ballons, raté des contrôles, et commis plus de fautes que quiconque dans cette rencontre.Ses coéquipiers ont rattrapé son erreur mais son penalty concédé fait vraiment tâche. L’international norvégien a réalisé une intervention indigne du niveau européen, accrochant Niang de haut en bas et du début à la fin de l’action, ne se laissant pas l’opportunité de récupérer proprement ce ballon.Temps agréable – Pelouse en bon état: M. E.Eskas () (Bauer, Ajer, Jullien, Taylor - Brown (c), Ntcham - Morgan, McGregor, Forrest - Christie.: Gordon, Bitton, Rogic, Johnston, Sinclair, Griffiths: N.LennonMendy - Boey, Nyamsi, Gnagnon, Maouassa - Tait, Bourigeaud (c), Léa-Siliki, Del Castillo - Guitane, Siebatcheu.: Salin, Da Silva, Gélin, Raphinha, Da Cunha, Hunou, Gboho: J.Stéphan