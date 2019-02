Lors du match aller, le Stade Rennais avait rapidement inscrit deux buts devant son public du Roazhon Park, pour mener 2-0 au détriment du Betis Séville après seulement une dizaine de minutes de jeu. Les Bretons menaient même 3-1 au repos mais s'étaient écroulés pour finalement concéder un match nul (3-3) que beaucoup pensaient particulièrement handicapant dans l'optique du retour. Pourtant, jeudi soir, au stade Benito-Villamarin, les Rouge et Noir ont sorti le grand jeu, faisant une nouvelle fois la différence en début de rencontre, menant 0-2 à la demi-heure de jeu pour s'imposer (1-3) et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

"C'est une déception pour nous tous mais nous devons surmonter cela, explique le coach du Betis dans les colonnes de AS. Je vais vous dire la même chose qu'aux joueurs: nous devons continuer, et passer à autre chose le plus vite possible. Il faut pour cela corriger tout ce que nous avons mal fait sur ce match". Car l'équipe de Jesé et Giovani Lo Celso, huitième de Liga, est toujours en course pour aller chercher la quatrième place occupée par les rivaux du FC Séville. Ce qui permet de ne surtout pas minimiser la performances du SRFC en terre hostile. "C'est une équipe qui sort très vite avec le ballon, et en deux actions, ils nous ont mis deux buts. Être à 0-2 en compétition européenne, pour la deuxième fois de suite, ça se paye", a lui commenté l'expérimenté Joaquin.

"Vous n'avez pas conscience du talent de Ben Arfa"

Mais de l'aveu même des victimes du Stade Rennais, la prestation d'Hatem Ben Arfa est pour beaucoup dans l'issue favorable aux pensionnaires de Ligue 1. "Ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est une grande équipe, a assuré Quique Setien après le match. Elle est très bien organisée, avec des joueurs rapides et puissants. Et vous n'avez pas conscience du talent de Ben Arfa. C'est un super joueur qui a tout réussi".



L'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais est parvenu à faire oublier sa prestation pour le moins mitigée du match aller. Au Roazhon Park, "HBA" s'en était trop souvent remis à un numéro de soliste, perdant trop de ballons pour finalement être directement fautif sur deux buts du Betis. Au Villamarin, l'ancien international tricolore n'a pas fait toujours les bons choix mais il s'est battu jusque dans les derniers instants et a servi M'Baye Niang pour le but du break. Quique Setien a bien vu la différence et n'a pu que constater les dégâts...