Missions accomplies pour Monaco, vainqueur de l’Étoile Rouge de Belgrade (4-1) avec notamment un triplé de Kevin Volland et Nantes, qui est allé s'imposer sur la pelouse de l'Olympiakos (0-2), profitant du nul entre Qarabag et Fribourg (1-1). Rennes a été tenu en échec par l'AEK Larnaca (1-1). Ainsi, les formations tricolores ont su terminer deuxièmes de leur groupe et connaîtront leur adversaire en 16èmes de finale de la Ligue Europa lundi, à l’issue du tirage au sort qui aura lieu à partir de 13 heures du côté de la Maison du football européen à Nyon (Suisse).

La Juventus, le Barça ou l'Ajax au programme ?



Des opposants qui seront des reversés de la Ligue des Champions et forcément, sur le papier, il y a de quoi s'attendre à de belles oppositions éventuelles. En effet, la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore l'Ajax d'Amsterdam pourraient croiser les routes de Nantes l'AS Monaco, et de Rennes en février prochain. Ces barrages sont prévus les 16 et 23 février. Bien sûr, en cas d'élimination, ce sera la fin de toute aventure européenne, tandis qu'une qualification ouvrirait les portes des 8èmes de finale de la Ligue Europa version 2022-2023. Dans les autres adversaires potentiels on retrouve également le FC Séville de Jorge Sampaoli, le Sporting Portugal, le Red Bull Salzbourg, le Shakhtar Donetsk et enfin le Bayer Leverkusen entraîné par Xabi Alonso.