Ligue Europa : Quel avenir pour Erik ten Hag ?

Révélation l’an dernier à son poste, Erik ten Hag semble voué à une belle carrière. Successeur de Peter Bosz à l’Ajax Amsterdam, l’ancien milieu de terrain s’est très rapidement fait un nom sur la scène européenne. En effet, en quelques mois, et grâce à une superbe génération, avec notamment De Ligt et De Jong, le Néerlandais a fait de son équipe une machine de guerre capable d’accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions. Alors, après avoir remis les Ajacides sur le devant de la scène, quel avenir pour le tacticien à la mode ?

Bosz, l’exemple à ne pas suivre Si Ten Hag a fait parler de lui l’an dernier, le Néerlandais a avant cela gravi petit à petit les échelons. Après des débuts du côté de Go Ahead Eagles, l’équipe située à Deventer, pendant une saison, le natif de Haaksbergen a ensuite géré l’équipe réserve du Bayern Munich durant deux exercices. Derrière, il a retrouvé Utrecht, club qu’il a connu durant sa carrière de joueur, où il est resté un an et demi avant de prendre la suite de Bosz à l’Ajax Amsterdam.



Parti en cours de saison au Borussia Dortmund, ce dernier n’a finalement pas fait long feu dans la Ruhr. Si la proposition était sans doute impossible à refuser, Bosz a peut-être grillé trop rapidement les étapes en quittant en décembre l’Ajax pour l’Allemagne, après seulement un an et demi. Convoité, Ten Hag a, lui préféré, poursuivre son apprentissage chez les champions des Pays-Bas en titre au moins jusqu'à la fin de la saison 2019-20.

Ten Hag a recalé le Bayern En effet, contacté pour prendre la suite de Niko Kovac au Bayern Munich, l’intéressé a décliné la proposition bavaroise. « Le Bayern est un club fantastique, je m’y suis senti très bien et j’ai beaucoup apprécié mon travail là-bas. Mais pour le moment, je suis à l’Ajax », expliquait-il alors en novembre dernier. Cet été, l'heure du choix devrait sonner, alors qu'il lui restera encore deux ans de contrat. Si le club allemand devrait revenir à la charge pour lui proposer de remplacer l'intérimaire Hans-Dieter Flick, d'autres formations devraient également le convoiter.



En attendant, Ten Hag tentera ce jeudi de trouver des solutions pour renverser la situation en Ligue Europa. Après la défaite en Espagne à l’aller (2-0), l’Ajax Amsterdam devra montrer un tout autre visage en 16eme de finale retour contre Getafe à la Johan Cruyff Arena.