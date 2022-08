Ligue Europa : Pour Kombouaré, Nantes a "un coup à jouer"

Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes, après le tirage au sort des groupes de Ligue Europa : "Le premier sentiment que j'ai ressenti (chez les joueurs) a été chez eux une petite pointe de déception. Ils auraient voulu jouer un gros, Arsenal pour les uns, Manchester pour les autres... C'est la Ligue Europa, pas la Ligue des champions mais tu as envie de jouer contre des gros, d'aller dans de grands stades. C'est un groupe difficile. Nous, on est le Petit Poucet. On va découvrir et surtout travailller pour créer des surprises, tirer notre épingle du jeu. Nous sommes des nains dans cette compétition ! Olympiakos est à mon sens le favori du groupe. Sur un plan personnel, il y a mon petit frère, mon frangin, Christian Karembeu qui est là-bas (l'ancien international est conseiller du président du club du Pirée, NDLR). Ça représente quelque chose pour moi, mais certainement que ce sera encore plus émouvant pour lui, qui a été formé au FC Nantes. On va s'appeler. C'est un petit clin d'œil du destin. Fribourg, ça me parle car j'ai entraîné Strasbourg et que ce n’est pas loin, une centaine de kilomètres. Il m'est arrivé d'aller les voir. Qarabag, c'est l'Azerbaïdjan. Avec mes adjoints, ça nous a fait rire. On a le souvenir d'un certain président du Racing Club de Lens (l'Azerbaïdjanais Hafiz Mammadov, NDLR). C'est un tirage qui donne de la force, de l'énergie pour se dire il y a un coup à jouer. Ça nous met un petit coup de pression."