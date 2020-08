Ligue Europa : Ocampos envoie Séville en demies !

Le FC Séville a composté ce mardi son ticket pour le dernier carré de la Ligue Europa en battant Wolverhampton. La qualification a été récoltée dans la douleur et grâce à une seule et unique réalisation réussie dans les derniers instants de la partie. Lucas Ocampos a endossé le costume du héros du match en plaçant un superbe coup de casque à la réception d’un service d’Ever Banega (88eme).

Les Wolves ont laissé passer leur chance



Alors qu’il avait été discret pendant la majeure partie de cette rencontre, l’ancien marseillais a donc su libérer les siens avec cette remarquable exécution. Ce but a permis aux Andalous de souffler, en même temps qu’il a scié les jambes des Anglais. Ces derniers se voyaient bien arracher la prolongation au bout d’une heure et demie de jeu où ils se sont montrés très solidaires à défaut d’être flamboyants. Ils ont beaucoup subi, mais ont réussi à tout repousser jusqu’à ce but de l’international argentin.



L’équipe de Nuno Espirito peut avoir des regrets, surtout qu’elle a manqué une opportunité en or d’ouvrir le score en première période. Un pénalty lui a été accordé dès la 13e minute après qu’Adama Traoré a été fauché dans la surface, mais Raul Jimenez, son buteur mexicain, a manqué le coche. Ou, plus précisément, c’est Bono, le gardien marocain de Séville, qui a stoppé la tentative. Un sauvetage qui a valu son pesant d’or au coup de sifflet final. Au prochain tour, l’équipe de Julen Lopetegui se mesurera à Manchester United, avec comme enjeu une place en finale de son épreuve favorite.