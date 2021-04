Ligue Europa : MU bien parti, Arsenal en sursis

Manchester United fait le plus dur. Bousculés par une équipe de Grenade qui n'avait rien à perdre ce jeudi, les Red Devils sont parvenus à s'imposer en Andalousie et prennent une belle option pour rejoindre les demi-finales.



Malgré les belles occasions de Grenade, à l'image du poteau trouvé par Herrera (41e), Manchester United est parvenu à l'emporter grâce à un but de Rashford (30e) en première mi-temps. Bien lancé par Lindelof, l'international anglais a parfaitement ajusté le gardien andalou. En fin de rencontre, Bruno Fernandes a transformé son penalty (2-0, 90e) et permet au club mancunien de l'emporter, avant un match retour à Old Trafford.



Arsenal bousculé en toute fin de match

Le scénario aura également été compliqué pour Arsenal. Malmenés par une solide équipe du Slavia Prague, les Gunners ont eu du mal à se défaire de leur adversaire, mais il aura fallu attendre les dernières minutes pour que Nicolas Pépé permettent à Arsenal d'ouvrir le score... avant que le Slavia n'égalise sur la dernière occasion de cette partie grâce à Tomas Holes (1-1, 90e+4). Le déplacement en République Tchèque pour le match retour, jeudi, réserve toutes ses promesses.



Dans les autres rencontres de la soirée, le Villarreal d'Unai Emery s'est imposé sur la pelouse du Dinamo Zagreb grâce à un penalty de Gerard Moreno (44e). De son coté, l'AS Rome est allé s'imposer dans l'enceinte de l'Ajax Amsterdam (1-2) avec des réalisations de Lorenzo Pellegrini (57e) et d'Ibanez (87e), malgré l'ouverture du score de Davy Klaasen (39e).