Ligue Europa : Monaco vaincu à Braga

Ce n'est pas encore l'heure des regrets, mais les Monégasques reviennent de leur périple au Portugal avec une pointe d'amertume. Opposé à une équipe de Braga redoutable, les joueurs de la Principauté ont rendu une copie intéressante, mais ils ont manqué de réalisme dans les deux zones de vérité. Et le résultat final, un revers assez sec 0-2, compromet grandement leurs chances de qualifications pour les quarts.

Monaco a manqué d'efficacité

En réalité, Braga a parfaitement géré cette rencontre en trouvant le chemin des filets à des moments clés, dessinant ainsi un scénario parfait. La formation lusitanienne a d'abord débloqué la situation d'entrée de jeu, Abel Ruiz s'y reprenant à deux fois pour marquer (1-0, 3e). Les locaux sont ensuite passés par tous les états, mais ils sont surtout parvenus à faire le break brillamment, juste avant le coup de sifflet final, sur un coup de casque bien senti de l'entrant Vitinha (2-0, 89e).



Avant et après cela, il y a eu match, vraiment. En se montrant aussi efficaces que lors de leurs dernières sorties domestiques, les Monégasques auraient pu égaliser, et même espérer mieux. Mais il leur a manqué cette précision dans le dernier geste, quand la frustration ne s'en est pas mêlée, avec deux buts refusés - Gelson Martins (29e) puis Ben Yedder (33e) - avant la mi-temps. Le second acte a ressemblé au premier, avec de vraies séquences de domination que les Monégasques n'ont pas pu fructifier. Au pied du mur, Monaco devra renverser Braga sur le Rocher.