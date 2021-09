Ligue Europa : Monaco, l'Europe pour se consoler

Enfin lancé, Monaco veut confirmer. Après un début de saison globalement raté entre l'élimination lors des qualifications de la Ligue des Champions et seulement un point en Ligue 1 après trois journées, l'ASM a depuis retrouvé des couleurs. Sur une série de trois victoires et un nul lors des quatre dernières rencontres, le club de la Principauté semble de retour, eux qui n'ont plus perdu depuis début septembre contre Marseille (0-2). Après un petit mais précieux succès contre Sturm Graz grâce à un but de Krépin Diatta (1-0), lors de la 1ere journée de Ligue Europa, les joueurs de Niko Kovac auront à cœur d'enchaîner ce jeudi lors d'un déplacement périlleux pour affronter la Real Sociedad.



Un test européen pour se jauger



A San Sebastian, au Stade d'Anoeta, le club du Rocher aura cependant fort à faire contre une formation très en forme en ce début de saison. En effet, après sept journées en Espagne, l'équipe du Français Robin Le Normand pointe à la deuxième place de la Liga, avec notamment à cinq succès au compteur. Cette rencontre européenne sera donc un test intéressant pour en savoir plus sur le retour en forme de Monaco, qui reste sur deux victoires contre Saint-Etienne (3-1) et Clermont (1-3), ainsi qu'un match nul prometteur contre Nice (2-2). Pour l'occasion, Kovac ne devrait pas énormément toucher à son onze de départ. Buteur lors des trois dernières rencontre, Wissam Ben Yedder pourrait notamment mener l'attaque de siens.



« Je vois beaucoup de similarités avec nous »



« Quand je regarde l'effectif de la Real Sociedad, je me dis que, de toute façon, on ne pourra s'imposer que si on travaille en équipe. On doit être dans un très bon jour. C'est un match international. J'attends que mon équipe soit assez forte pour être compétitive sur ce genre de match. (...) Je vois d'ailleurs beaucoup de similarités avec nous quand ils n'ont pas le ballon, ils mettent également une grande agressivité », a prévenu l'entraîneur croate en conférence de presse. Malgré les nombreuses absences du côté espagnol, ce dernier entend bien confirmer le retour en forme de Monaco ce jeudi soir. Un deuxième succès dans ce groupe B permettrait également à l'ASM de prendre une option sur la qualification.



