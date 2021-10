Ligue Europa : Marseille évite le pire chez la Lazio

L’OM ne fera pas la fine bouche. Le 0-0 ramené jeudi soir du stade olympique de Rome constitue un résultat satisfaisant. Ne pas perdre chez une équipe de la Lazio, qui restait sur un succès en Serie A contre l’Inter Milan (3-1), champion en titre, constitue déjà un point positif. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont montré de la maîtrise et de l’application, s’évertuant sans cesse à ressortir proprement de derrière. Avec une défense à trois dans laquelle figurait encore Duje Caleta-Car, les Olympiens ont su rester disciplinés pour ne pas plier.

Pau Lopez sauve la maison

De son côté, Pau Lopez, celui qui a pris à Steve Mandanda la place de numéro un, a joué aussi un rôle décisif. Le gardien de but espagnol a mis en échec notamment Luiz Felipe (33eme) mais surtout Ciro Immobile (87eme). L’attaquant de la Lazio avait trouvé la barre transversale un peu plus tôt (69eme). Mis sous pression dans les dix dernières minutes, l’OM a tenu et aurait pu ouvrir le score auparavant sur une reprise de Cengiz Ünder (14eme), une frappe croisée d'Arkadiusz Milik (20eme) ou sur cet enroulé de Payet, finalement détourné en corner (66eme).

A la mi-temps de cette phase de poules de la Ligue Europa, les Marseillais n’ont toujours pas gagné mais restent invaincus avec ce troisième nul en autant de matchs. En attendant le résultat de Lokomotiv Moscou - Galatasaray, les joueurs de Jorge Sampaoli sont 3emes du groupe E, où tout reste à faire. Il reste maintenant à préparer le Classique contre le PSG !