Ligue Europa - ManUtd s'amuse à la Real Sociedad !

En plus d'une saison consistante en Premier League, Manchester United peut légitimement nourrir de grandes ambitions à l'échelle européenne, même si le club britannique devra se contenter de l'Europa League. Opposés à la Real Sociedad, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont quasiment composté leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition avec un large succès contre la formation basque - le tout en déplacement (4-0). Les hommes forts de Man United ont brillé. Bruno Fernandes y est allé de son doublé avant que Marcus Rashford n'ajoute un troisième but et que Daniel James ne ferme la marque.

L'AC Milan frustré

Autre poids lourd du tableau, Tottenham a également frappé fort en domptant l'un des petits poucets, Wolfsberger, assez facilement (4-1 à l'extérieur). Son, Bale, Lucas Moura et Carlos Vinicius ont trouvé le chemin des filets pour les Spurs de Mourinho.

L'AC Milan, de son côté, s'est pris les pieds dans le tapis en concédant une égalisation sur le fil face à l’Étoile Rouge de Belgrade en déplacement (2-2), malgré un but sur penalty de Théo Hernandez. La Roma a fait le métier contre Braga, toujours à l'extérieur (2-0). Enfin, à noter également le match beaucoup plus spectaculaire entre les Young Boys Berne et le Bayer Leverkusen (4-3) ou encore une rencontre verrouillée entre Slavia Prague et Leicester (0-0).

Dynamo Kiev - Bruges : 1-1

Étoile Rouge de Belgrage - AC Milan : 2-2

Real Sociedad - Manchester United : 0-4

Slavia Prague - Leicester City : 0-0

Braga - AS Rome : 0-2

Olympiakos Le Pirée - PSV Eindhoven : 4-2

Krasnodar - Dinamo Zagreb : 2-3

Young Boys Berne - Bayer Leverkusen : 4-3

Wolfsberger - Tottenham : 1-4