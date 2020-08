Ligue Europa : Man U s'en sort difficilement contre Copenhague

Manchester United défiait Copenhague en quarts de finale de Ligue Europa ce lundi. Et les Mancuniens ont eu maille à partir face à une formation danoise dénuée de complexes. United pensait enfin avoir déverrouillé la situation juste avant la pause (45e), mais le but du jeune Mason Greenwood était annulé après un hors-jeu. Les Danois jouaient crânement leur chance et se créaient plusieurs situations chaudes aux abords de la surface des locaux. En face, United allait voir le scénario du but refusé se répéter à l'heure de jeu avec, cette fois, Marcus Rashford en buteur malheureux. Et quand ce n'était pas l'arbitrage, c'est Johnsson qui se dressait entre les attaquants mancuniens et le but. Le portier des visiteurs réalisait une très belle parade face à Martial à 7 minutes de la fin du temps additionnel.

So. Close! 😧@AnthonyMartial's curling effort forces Johnsson into a great save with just over five minutes remaining.#MUFC #UEL pic.twitter.com/6I9SfrxKJt

Les deux équipes allaient partir en prolongation pour un match qui prenait des allures de piège pour les Red Devils. Mais après une nouvelle parade signée Johnsson sur Martial (93e), United obtenait un penalty suite à une faute de Bjelland sur un Martial très en jambes et le spécialiste maison, Bruno Fernandes, transformait la sentence. Manchester United, loin de se relâcher, quêtait ardemment un second but, mais trouvait toujours un Johnsson incroyablement inspiré sur son chemin. 1-0, c'était d'ailleurs le score final. United valide sa place dans le dernier carré, mais que ce fut dur pour les coéquipiers de Paul Pogba...