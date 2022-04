Ligue Europa : Lyon vient à Londres "pour gagner" contre West Ham, annonce Bosz

"Bien sûr, la situation en championnat est de plus en plus difficile mais je ne pense pas à cela, plutôt au match de jeudi. C'est le match le plus important, qui me préoccupe. Nous allons tenter de le gagner et après on verra", a insisté le technicien néerlandais. "Pour rejoindre la Ligue des champions, le moyen le plus court, c'est de gagner la Ligue Europa, mais ce n'est pas le plus facile. Jusqu'à présent, en Coupe d'Europe, nous avons bien fait et il faut continuer", a ajouté Bosz, déçu de la performance de ses joueurs face à Angers malgré la victoire 3-2, dimanche en championnat. "Nous sommes contents des trois points mais pas dans le jeu et dans tous les domaines. Nous avons montré cette saison que nous pouvons mieux faire et jeudi contre West Ham il faudra faire mieux, c'est clair. Nous sommes là pour gagner et non pas pour attendre de faire un bon résultat à la maison".

Lyon est actuellement 9e de la Ligue 1, à six points de Strasbourg (4e) qu'il ira affronter dès dimanche en Alsace. "En Ligue 1, évidemment, il faut avant tout gagner nos propres matches et c'est difficile, bien sûr, si nos concurrents directs continuent de gagner également", reconnaît le coach de l'OL. Pour le milieu Houssem Aouar, qui jouera à la place de Maxence Caqueret, absent quatre semaines pour une blessure à un genou, l'OL, invaincu en Ligue Europa, montre deux visages. "Le classement en Ligue 1 est là pour le prouver. Nous ne savons pas pourquoi. En Ligue 1, il nous reste neuf matches. A nous de relever la tête alors qu'en C3, nous nous débrouillons plutôt bien", a dit Aouar. L'OL pourra finalement compter sur son attaquant camerounais Karl Toko Ekambi, attendu à Londres mercredi soir. Le groupe lyonnais était parti sans lui dans la matinée. Dimanche, le joueur, qui a inscrit 6 buts en C3, avait déclaré forfait contre Angers (3-2) après avoir été contrôlé positif au Covid.