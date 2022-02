Ligue Europa : Lyon-Porto et Monaco-Braga en huitièmes

Duels franco-portugais en Ligue Europa : le FC Porto et Braga se dressent sur la route de Lyon et Monaco, en 8e de finale, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon, au siège de l'UEFA. L'OL, qui ambitionne de rejouer la Ligue des champions le plus rapidement possible, a hérité d'un adversaire qui va lui rappeler ses plus belles heures européennes. Deux fois vainqueur de la C1, deux fois vainqueur de la C3, le FC Porto possède l'un des plus beaux palmarès des équipes en lice.

Lyonnais et "Dragons" se sont rencontrés en 2004, en quarts de finale de la C1. Les Portugais, alors entraînés par José Mourinho, s'étaient qualifiés (2-2, 2-0). Sur le terrain, les coéquipiers de Pepe ne sont pas mal non plus: ils sont invaincus en Championnat du Portugal, dont ils occupent la première place. Ils viennent d'éliminer la solide Lazio en barrage (2-1, 2-2). Lyon a l'avantage de recevoir au match retour, le 17 mars, alors que la manche aller est prévue le 10 mars.

Cette affiche sera aussi un duel entre les deux meilleurs buteurs de la compétition, Karl Toko Ekambi et Galeno, auteurs de six buts chacun. C'est "l'année ou jamais" pour l'OL, demi-finaliste de la C1 en 2020, pour aller loin dans la compétition, comme l'a annoncé son président Jean-Michel Aulas en début de saison. L'AS Monaco, aussi, ambitionne de se rapprocher le plus près possible de la finale à Séville, le 18 mai. Premiers de leur groupe relevé, devant la Real Sociedad et Sturm Graz, les Monégasques abordent comme favoris leur duel face à Braga, d'autant qu'ils ont retrouvé de l'allant avec leur nouvel entraîneur Philippe Clement.

Galatasaray pour le Barça

Braga, finaliste de la C3 en 2015, a remporté la Coupe du Portugal la saison passée. Comme Lyon et Monaco, le FC Barcelone ambitionne de revenir le plus rapidement possible en Ligue des champions. La C3, qui offre une place en C1 pour son vainqueur, "est une opportunité supplémentaire pour y arriver", a reconnu l'entraîneur Xavi.

Les Catalans ont impressionné en allant s'imposer à Naples (4-2) lors du barrage retour (aller: 1-1), avec une performance qui laisse augurer une fin de saison en boulet de canon. En 8es, c'est Galatasaray, renforcé cet hiver par l'attaquant Bafetimbi Gomis, qui est au programme.

Le Séville FC et le Bétis, aussi, se préparent pour un printemps chargé, avec l'objectif de disputer la finale dans leur ville. Le Séville FC, qui détient le record de titres dans la compétition, avec six trophées, affronte les Anglais de West Ham, alors que le Bétis jouera contre l'Eintracht Francfort. Le match à domicile du Spartak Moscou, contre le RB Leipzig, sera joué sur terrain neutre, a décidé vendredi l'UEFA, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.