Ligue Europa : Lyon et Bosz vont devoir improviser contre West Ham

Le bricolage a été le fil rouge de cette saison pour le technicien néerlandais, dont l'équipe affiche des carences au plan athlétique, bien qu'il s'en défende, et a rarement été capable d'enchaîner deux bons matches consécutifs. Maxence Caqueret opéré d'un genou et absent encore trois semaines, problèmes musculaires pour Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé, pépin physique pour Thiago Mendes qui se remet à peine... Et maintenant Lucas Paqueta, testé positif au Covid et absent du groupe.

Un nouveau coup dur pour l'entraîneur lyonnais même si le Brésilien est en baisse de régime ces derniers temps. L'infirmerie qui ne cesse de se remplir n'aide pas Bosz à trouver la stabilité faisant défaut à l'OL. "La blessure de Maxence (Caqueret) nous donne des problèmes", reconnaissait-il la semaine dernière avant le match aller. "On va trouver une solution (...) Un autre joueur sera à sa place. On a plusieurs titulaires dans notre groupe. Donc il faudra rapidement penser à tourner."

Le Néerlandais a souvent dû improviser cette saison: il a commencé par devoir gérer les recrutements, opérés avant qu'il ne signe, de Damien Da Silva et du Brésilien Henrique, des défenseurs n'offrant pas assez de garanties à ses yeux. Les engagements dans l'urgence, auxquels il a contribué, de l'arrière central allemand Jérôme Boateng et de l'attaquant suisse Xherdan Shaqiri, qui ne se sont pas imposés, ont aussi fortement déçu: le premier affiche ses insuffisances physiques et le second est déjà parti, transféré à Chigago début février.

Incertitudes au milieu

Pour affronter West Ham, 6e de Premier League, Bosz peut finalement compter sur Ndombélé et Aouar, tous deux sortis blessés dimanche à Strasbourg (1-1) mais qui figurent dans la liste de 22 joueurs retenus. L'OL prendra-t-il le risque d'aligner quand même ces deux milieux au risque et d'hypothéquer leur fin de saison et celle de l'équipe, décevante 10e de Ligue 1 ?

Par ailleurs, le gardien Anthony Lopes, victime d'un coup sur la cuisse droite à Strasbourg, est finalement annoncé forfait alors qu'il semblait en voie de rétablissement. Il a toutefois débuté l'entraînement mercredi soir. Il devrait être suppléé par l'Allemand Julian Pollersbeck. A moins d'une surprise de dernière minute... Au total, en début de semaine, sept joueurs étaient à l'infirmerie si l'on tient compte des indisponibilités du défenseur Sinaly Diomandé, de l'attaquant Rayan Cherki, opérés d'une cheville, pour le premier, et d'un pied pour le second.

Paqueta forfait, Mendes ok

Le Brésilien Thiago Mendes, forfait en Alsace après avoir reçu un coup au match aller, pourra faire son retour au milieu plutôt qu'en défense où le Belge Jason Denayer a joué à Strasbourg. Avec qui Mendes sera-t-il associé ? Aouar semble tout désigner pour évoluer comme meneur de jeu sans bouleverser l'organisation générale de l'équipe.

En revanche, la ligne défensive qui avait été modifiée en intégralité à Strasbourg ne devrait pas être reconduite telle quelle contre West Ham avec, au moins, les retours attendus d'Emerson Palmieri à gauche et de Castelo Lukeba dans l'axe, voire de Malo Gusto à droite ou Jérôme Boateng. Un mécano complexe pour Peter Bosz, qui joue gros en Ligue Europa, devenue la planche de salut de l'OL dans sa quête d'une qualification européenne l'an prochain...