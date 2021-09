Ligue Europa : L'OL face à des Rangers en perte de vitesse

L'Olympique Lyonnais a de grandes ambitions dans cette Ligue Europa. Pour tenter de se mettre sur de bons rails et aller le plus loin possible, l'OL devra passer un premier obstacle, à savoir les Rangers. Une rencontre prévue ce jeudi soir à 21h00, du côté de l'Ibrox Stadium de Glasgow. Une formation écossaise qui n'a plus autant d'aura que par le passé. Alors, bien évidemment, au niveau national, elle reste intouchable, ou presque. Remontés dans l'élite en 2016, après quatre ans de purgatoire, les Rangers se sont tout de suite replacés parmi les équipes de tête.

Les Rangers sortis par Malmo avant les barrages de Ligue des Champions

Troisièmes en 2016-17, ils étaient deuxièmes en 2017-18, en 2018-19 et en 2019-20 avant de regoûter aux joies d'un titre national, l'an passé, soit en 2020-21. Un titre qui avait ainsi permis au club, entraîné par Steven Gerrard depuis le 5 juin 2018, de passer par les qualifications en Ligue des Champions, cette année. Une expérience qui a finalement tourné court. En effet, entrés directement au stade du troisième tour qualificatif, les Rangers n'ont même pas vu les barrages, après être tombés contre les Suédois de Malmo (2-1, 2-1). Par conséquent, ils ont donc été reversé en Ligue Europa, dans ce fameux groupe A, en compagnie également des Tchèques du Sparta Prague, des Français de Lyon ainsi que des Danois de Brondby.

Plus de phase de poules de Ligue des Champions depuis 2010-11

Ces quatre dernières saisons, le club s'est également retrouvé en C3. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a disputé la phase de poules de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, c'était alors lors de la saison 2010-11. A l'époque, les Rangers avaient échoué à la troisième place du groupe C, derrière Manchester United et Valence. Malgré un huitième de finale de Ligue Europa en 2019-20 puis un autre l'an passé, le club basé à Glasgow reste bien loin de l'époque où il atteignait la finale de la Coupe de l'UEFA, en 2008. A voir si l'OL saura en profiter.