Ligue Europa : L'Inter Milan verra le dernier carré

🇧🇪 | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU



20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera ancora Hradecky!!! DAI DAI DAI!!! 💪💪💪#InterLeverkusen 2⃣-0⃣#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/OeMQ7Yv41T

— Inter (@Inter) August 10, 2020

. Les Milanais ont réussi une belle entame et ont bien quadrillé le près tout au long du match face à un Bayer Leverkusen peu inspiré.Les Lombards ont ouvert le score au quart d'heure de jeu grâce à Nicolo Barella. Tout partait de Young,qui servait Lukaku suite à un ballon mal sorti par la défense des visiteurs. Le géant belge voyait sa tentative contrée, mais l'extérieur rasant de Barella finissait le travail. L'Inter était lancé et bien lancé. On retrouvait d'ailleurs le duo Young-Lukaku six minutes plus tard. Servi au point de pénalty par l'ailier anglais, Lukaku, bien que bousculé, résistait pour marquer la deuxième réalisation des siens. On pensait l'Inter bien installé dans cette partie et se dirigeant vers un paisible succès. Mais c'était sans compter sur Kai Havertz, le prodige du Bayer Leverkusen. Profitant d'une belle remise de Volland, Havertz trompait Handanovic à la 24e minute pour relancer le suspense. 2-1, le score au repos. La physionomie de la seconde période était proche de celle de la première et Hradecky, le portier du Bayer, signait un arrêt magistral face à Alexis Sanchez peu après l'heure de jeu. L'Inter Milan continuait son pressing en fin de rencontre face à un Bayer incapable de trouver la parade.