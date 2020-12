Ligue Europa : Lille affrontera l'Ajax

0 - Les 4 matches de Lille face à des adversaires néerlandais en compétition européenne :

🔁 2-2 v PSV en 16e de finale aller de Ligue Europa



❌ 1-3 v PSV en 16e retour de LE 2010/11



❌ 0-3 v Ajax en poules de Ligue des Champions



❌ 0-2 v Ajax en poules de LdC 2019/20



Défi. pic.twitter.com/8MQtv7w5iI



— OptaJean (@OptaJean) December 14, 2020

L'Ajax ne réussit pas aux clubs français

Comme on pouvait s’y attendre, Lille a hérité d’un gros morceau pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Après avoir fini deuxièmes de leur poule,La première opposition se tiendra au Stade Pierre Mauroy, tandis que le retour aura lieu à la Johann Cruyff Arena.Durant la phase des poules,Il faudra qu’elle le fasse de nouveau face à la formation d’Erik Ten Hag. Ce n’est qu’à ce prix qu’elle peut espérer atteindre les 8es de finale. Un niveau auquel les Dogues n’ont plus accédé depuis 2009/2010.L’Ajax est une équipe reversée de la Ligue des Champions. Elle s’est fait devancer par Liverpool et l’Atalanta Bergame. La formation néerlandaise ne devrait pas négliger cette C3. En 2016/2017, elle avait déjà prouvé son appétence pour cette compétition en allant jusqu’à la finale (perdue contre Manchester United). Sur leur route, les Bataves s’étaient notamment défaits de l’Olympique Lyonnais à l’époque. Pour rappel, la saison dernière en C1,Il y a d’autres belles affiches à l’occasion des 16es de finale de Ligue Europa. L’AC Milan va croiser le fer avec l’Etoile Rouge de Belgrade, tandis que Manchester United se déplacera à la Real Sociedad. Arsenal n’aura pas la tâche facile contre Benfica Lisbonne, tandis que Tottenham se mesurera aux Autrichiens de Wolfsberger. L’opposition entre Grenade et Naples vaudra également le détour.Wolfsberger vs TottenhamDynamo Kiev vs FC BrugesReal Sociedad vs Manchester UnitedBenfica vs ArsenalEtoile Rouge vs AC MilanRoyal Antwerp vs Glasgow RangersSlavia Prague vs Leicester CityRed Bull Salzbourg vs VillarrealSporting Braga vs AS RomeKrasnodar vs Dinamo ZagrebYoung Boys vs Bayer LeverkusenMolde FK vs HoffenheimGrenade vs NaplesMaccabi Tel Aviv vs Shakhtar DonetskLille vs AjaxOlympiakos vs PSV Eindhoven