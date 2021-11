Cette 5e levée de Ligue Europa a été riche en buts et en rebondissements. Après la Lazio, le Bayer Leverkusen et le Betis Séville, d'autres poids lourds de la compétition se sont rapprochés des huitièmes de finale dans la deuxième salve de matchs, même si la 6e de ce premier tour distribuera les derniers tickets. On notera ainsi les succès probants des Rangers contre le Sparta Prague (2-0), et surtout de Leicester face au Legia Varsovie (3-1).

Ligue Europa - Tou les résultats de la soirée :

Groupe A :

Brondby 1-3 Lyon

Glasgow Rangers 2-0 Sparta Prague

Groupe B :

Monaco 2-1 Real Sociedad

PSV 2-0 Sturm Graz

Groupe C :

Leicester 3-1 Legia Varsovie

Groupe D :

Olympiakos 1-0 Fenerbahçe

Francfort 2-2 Anvers

Groupe E :

Galatasaray 4-2 Marseille

Lokomotiv 0-1 Lazio

Groupe F :

Étoile Rouge de Belgrade 1-0 Ludogorets

Midtjylland 3-2 Braga

Groupe G :

Leverkusen 3-2 Celtic

Betis 2-0 Ferencvaros

Groupe H :

Rapid Vienne 0-2 West Ham

Dinamo Zagreb 1-1 Genk