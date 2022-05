L'affiche de la finale de Ligue Europa est désormais connue : les Glasgow Rangers défieront l'Eintracht Francfort le mercredi 18 mai prochain à Séville, pour une affiche intéressante entre deux clubs historiques du continent. Pour la formation écossaise, c'est une petite prouesse. Le club de Glasgow a réalisé la grosse performance de la soirée en sortant le RB Leipzig (3-1).

Les Rangers renversants

Après un revers à l'aller en Allemagne (1-0), les Rangers ont vite reversé la situation sur l'ensemble des deux matchs grâce à des buts de Tavernier (1-0, 19eme) et Kamara (2-0, 24eme). Reste que Leipzig, favori de ce match, a refait surface avec la réduction du score de l'inévitable Nkunku (2-1, 71eme), mais Lundstram a délivré le club de Glasgow au finish (3-1, 81eme).



De son côté, Francfort a vécu une soirée plus tranquille avec un succès qui s'est dessiné assez vite contre West Ham (1-0). Déjà vainqueur à l'aller face aux Hammers en Angleterre (1-2), Kevin Trapp et ses coéquipiers ont terminé le travail en signant une nouvelle victoire sur la plus petite des marges, avec un but de Santos Borré avant la demi-heure de jeu (1-0, 26eme).