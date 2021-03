Ligue Europa : Les qualifiés en quarts de finale

République Tchèque



Ce jeudi soir, les huitièmes de finale de la Ligue Europa se sont déroulées et achevées. La surprise majeure reste l'élimination du Tottenham de José Mourinho . Bien qu'en position favorable lors du coup d'envoi du match, les Spurs ont été défaits 3-0 après prolongation sur le terrain du Dinamo Zagreb (après une victoire 2-0 à l'aller). Dans le choc entre les deux géants historiques, Manchester United est allé s'imposer sur la pelouse de San Siro face à l'AC Milan grâce à Paul Pogba (0-1).Ainsi donc, on connaît désormais les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de cette Ligue Europa version 2020-2021 :. La Premier League et la Liga placent donc deux représentants à ce stade de la compétition.Le tirage au sort des quarts de finale se déroulera vendredi, à Nyon (13h), au siège de l'UEFA, juste après celui des quarts de la Ligue des Champions. Les rencontres en quarts de finale se disputeront entre le 8 et le 15 avril. Pour les demi-finales, il faudra patienter (29 avril pour les matchs aller, 6 mai pour les matchs retour).