Ligue Europa : les compositions officielles de OL - West Ham !

Lyon veut se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa. Lors du quart de finale aller de la compétition, la formation de Peter Bosz avait été tenue en échec en Angleterre par West Ham (1-1) et elle aura à cœur de renverser le club anglais, ce jeudi soir sur la pelouse du Groupama Stadium (21 heures). Si, comme prévu, Anthony Lopes - victime d'une béquille à Strasbourg - n'est pas dans le groupe, une surprise est présente. Absent du groupe communiqué mercredi soir en raison d'un test positif au Covid-19 (selon L'Equipe), Lucas Paqueta sera finalement là, même si il débutera sur le banc.

Aouar titulaire, au même titre qu'Areola de l'autre côté



En effet, le Brésilien a réalisé un dernier examen dans l'après-midi qui s'est révélé négatif. Ainsi, il pourrait entrer en jeu au cours de la rencontre face au sixième de Premier League. Devant composer avec de nombreuses absences, comme celle de Maxence Caqueret, Peter Bosz s'appuiera sur la présence de Julian Pollersbeck dans les cages. Devant lui, on retrouvera un axe défensif à 4 - Gusto, Denayer, Lukeba, Emerson. Au milieu de terrain, le double pivot sera composé par Ndombélé et Mendes, tandis que le trio Faivre-Aouar-Toko Ekambi soutiendra l'attaquant de pointe, Dembélé. Du côté de West Ham, Kurt Zouma (blessé) et Aaron Cresswell (expulsé à l'aller) manquent à l'appel. David Moyes s'appuiera sur la présence d'Alphonse Areola dans les buts des Hammers. Devant lui, on retrouvera quelques noms importants, comme ceux de Manuel Lanzini, Declan Rice, Tomas Soucek, ou encore Michail Antonio, aligné en pointe.

Le XI de départ lyonnais pour ce quart de finale retour d'@EuropaLeague face à West Ham ! 🦁🔴🔵#OLWHU #UEL pic.twitter.com/Rrv4peFPG0

— Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2022

Olympique Lyonnais : Pollersbeck - Gusto - Denayer - Lukeba - Emerson - Thiago Mendes - Ndombele - Faivre - Aouar - Toko Ekambi - Dembélé

West Ham : Areola - Coufal - Diop - Dawson - Johnson - Soucek - Rice - Fornals - Bowen - Lanzini - Antonio