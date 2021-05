Ligue Europa : Les compositions de Villarreal-Manchester United

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴

, après les trois trophées obtenus avec le FC Séville (2014,2015,2016). Celui qui avait aussi atteint la finale avec Arsenal en 2019 devra battre Manchester United à Gdansk pour se convertir en le coach le plus titré de l'histoire de la compétition. Septième de Liga au bout de la saison, Villarreal aura fort à faire face à un Manchester United qui dispose d'un pouvoir offensif remarquable, avec les présences de Paul Pogba, Bruno Fernandes, ou encore Edinson Cavani.Dans un système articulé en 4-3-3, l'ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal va s'appuyer sur certains de ses éléments forts. Ainsi, on notera les présences des expérimentés Raul Albiol, Dani Parejo mais également celle de Gerard Moreno, auteur de 6 buts en 11 matches dans la compétition. De l'autre côté, Ole Gunnar Solkskjaer ne change pas une formule qui a su faire ses preuves, en se basant sur un 4-2-3-1 qui devrait pouvoir permettre une possession accrue du ballon pour le deuxième de Premier League. Dans l'entrejeu, le double pivot sera formé par le duo McTominay-Pogba. Devant, soutenu par un trio très creatif, on notera la présence d'Edinson Cavani.: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Capoue, Trigueros, Gerard Moreno, Bacca, Pino.: De Gea ; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw ; McTominay, Pogba ; Greenwood, Fernandes, Rashford ; Cavani.