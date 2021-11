Ligue Europa : Les compositions de OM-Lazio

Immobile titulaire, pas Milinković-Savić



𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 ⚔️🔥

Le XI de départ de nos Olympiens 🔵⚪️#OMLazio ⎪ #UEL pic.twitter.com/kyncb4m3ce



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 4, 2021

Situés au troisième rang du groupe E avec trois points et autant de matchs nuls, les joueurs du club phocéen affrontent la Lazio Rome, ce jeudi soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome en Ligue Europa (21 heures). Pour cette rencontre qui se jouera sans supporters de la Lazio, car interdits de déplacement, Jorge Sampaoli a décidé d'aligner une équipe très compétitive sur le papier. Ménagés dimanche face à Clermont et entrés en jeu au cours de la seconde période, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik sont titulaires sur le plan offensif dans le système très variable du technicien argentin. Devant Pau Lopez, présent dans les buts, on retrouvera une défense à trois composée par Saliba, Caleta-Car et Luan Peres ; tandis que Pol Lirola et Cengiz Ünder seront sur les côtés. Dans l'axe, on trouvera Guendouzi, Kamara, et Rongier.En face, Maurizio Sarri a choisi d'opter pour un schéma en 4-3-3., qui était incertain en raison d'un virus intestinal et un problème aux ligaments du genou. Auteur de 9 buts en 10 matchs de Serie A mais muet en Ligue Europa, le champion d'Europe avec l'Italie aura l'occasion de possiblement ouvrir son compteur dans la compétition, sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Il sera soutenu par Felipe Anderson et Pedro sur le plan offensif.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L. Peres - Rongier, Lirola, Guendouzi, Kamara, Ünder - Payet - Milik.Strakosha - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic - F. Anderson, Immobile, Pedro.