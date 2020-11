L'OGC Nice accueille le Slavia Prague ce jeudi (21 heures), dans l'optique de la 4e journée de Ligue Europa, avec l'espoir de continuer à rêver d'une possible qualification pour la suite de la compétition.Sans Kasper Dolberg (coronavirus) et Hassane Kamara (cuisse), Nice pourra compter sur Amine Gouiri.Le Slavia Prague de Jindrich Trpisovsky évoluera dans un 4-2-3-1. Au classement du groupe C, le Slavia mène la danse avec 6 points en compagnie du Bayer Leverkusen. Nice compte 3 unités après 3 matchs joués.Benítez - Atal, Bambu, Nsoki, Lotomba - Lopes, Schneiderlin, Reine-Adélaïde - Gouiri, Maolida, Claude-Maurice.Kolar - Masopust, Zima, Kudela, Dorley - Sevcik, Holes - Sima, Lingr , Olayinka - Kuchta.