Ligue Europa : Les compositions de Lyon et Monaco

C'est le grand soir pour l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Ce jeudi soir, les deux formations françaises débutent dans la campagne de Ligue Europa version 2021-2022. Placé dans le groupe A en compagnie des Glasgow Rangers, du Sparta Prague et de Brøndby, l'OL se déplace sur la pelouse des Rangers dirigés par le légendaire Steven Gerrard (21 heures). Seizième de Ligue 1, avec de grandes difficultés à entamer sa saison, l'AS Monaco de Niko Kovac figure dans le groupe B avec le Sturm Graz, la Real Sociedad, ainsi que le PSV Eindhoven. C'est face au premier cité que le club princier va jouer, ce jeudi soir à Louis-II.



L'OL, plus gros coefficient de la Ligue Europa, évoluera notamment avec Jérôme Boateng dans l'axe de sa défense centrale contre les champions d'Ecosse en titre. Ce sera la première titularisation du champion du monde 2014 dans l'équipe dirigée par Peter Bosz. Toutefois, Xherdan Shaqiri, lui, débutera sur le banc des remplaçants. On retrouvera les présences combinées de Paqueta, Aouar et Toko Ekambi, mais également celle d'Islam Slimani, aligné en pointe.

La compo lyonnaise pour le match #RFCOL.

Coup d'envoi à 21h00 ! #UEL pic.twitter.com/PwoBZPDQCn

— Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2021





La composition des Glasgow Rangers : McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Kamara, Davis, Lundstram - Aribo, Morelos, Kent.



La composition de l'OL : Lopes - Gusto, Denayer, Boateng, Emerson - Caqueret, Guimaraes, Paqueta - Toko Ekambi, Aouar, Slimani.



Du côté de l'AS Monaco, Seuls Nübel, Tchouaméni, Gelson Martins et Volland sont conservés dans le onze de départ par rapport à l'équipe qui s'est inclinée face à l'Olympique de Marseille, samedi soir en Ligue 1 (0-2). Guillermo Maripan est titulaire, au même titre que Isidor. Sur le banc, on note les présences de Badiashile, Fofana, Golovin ou encore Ben Yedder.



La composition de Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Pavlovic, Jakobs - Tchouaméni, Matazo, Diatta, Martins - Volland, Isidor



La composition de Sturm Graz : Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Hierländer, Stankovic, Kiteishvili - Yeboah, Ljubic, Jantscher.