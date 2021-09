Ligue Europa : Les compositions de Lokomotiv Moscou-Marseille

Troisième de Ligue 1 et invaincu en Championnat de France depuis l'entame de la saison, l'Olympique de Marseille entame ce jeudi soir sa campagne de Ligue Europa. Opposé à Moscou au Lokomotiv (18h45), le club phocéen nourrit de grandes ambitions pour la compétition. Placée dans la poule E en compagnie du Lokomotiv Moscou, de la Lazio Rome et de Galatasaray, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli devra rapidement se hisser au haut niveau dans un groupe relevé sur le papier. En conférence de presse, mercredi, le technicien argentin n'avait pas masqué ses intentions : "Pour moi, la Ligue Europa est très importante. On va jouer contre des équipes différentes de celles qu'on a l'habitude d'affronter. C'est important pour ce groupe qui est nouveau, s'il veut continuer à progresser, mais aussi pour le rayonnement du club."



Payet sur le banc, comme Mandanda



L'ancien entraîneur du FC Séville a pris la décision de laisser, notamment, Dimitri Payet sur le banc, et aussi Konrad de la Fuente. Remplaçant, c'est également le statut de Steve Mandanda, comme samedi à Monaco en Ligue 1. L'OM se présentera dans un dispositif en 4-2-3-1, avec Pau Lopez dans les buts, une défense à quatre composée de Peres, Alvaro, Saliba et Rongier (selon l'UEFA). Au milieu, on observera un double pivot Kamara-Guendouzi, tandis que devant Dieng, Gerson et Ünder seront en soutien de l'attaquant de pointe du soir, Amine Harit. Troisième du championnat de Russie, le Lokomotiv aura bien dans ses rangs le Français Alexis Beka Beka.

🏆 #UEL #LOKOM

🔵⚪ La composition officielle de l'Olympique de Marseille face au Lokomotiv Moscou !





La composition du Lokomotiv Moscou : Guilherme - Murilo, Jedvaj, Makeev, Tiknizyan - Zhemaletdinov, Barinov, Kulikov, Beka Beka - Smolov, Kamano.



La composition de l'OM : Pau Lopez - Peres, Saliba, Alvaro, Rongier - Kamara, Guendouzi - Under, Gerson, Dieng - Harit.