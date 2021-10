Ligue Europa : Les compositions de Lazio-OM

⚔️ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 #LazioOM ⚔️

Payet et Milik titulaires avant le choc face au PSG

. Dans l'optique de la troisième journée de la phase de groupes, le club phocéen devra obtenir un résultat positif, alors qu'il reste sur deux nuls, face au Lokomotiv Moscou (1-1) et Galatasaray (0-0). Ainsi, il faudra tenter de s'imposer face à un opposant qui traverse une bonne période et vient de battre l'Inter Milan en Serie A (3-1). En Ligue Europa, après avoir débutée par un revers face à Galatasaray (1-0), la Lazio s'est rattrapée face au Lokomotiv (2-0).Pour cette rencontre importante, Jorge Sampaoli s'appuiera sur un onze solide. Dans les buts, on retrouvera Pau Lopez, derrière une défense à trois éléments : Saliba, Caleta-Car, et Peres. Au niveau du milieu de terrain, un quatuor composé par Lirola, Kamara, Guendouzi et Rongier (en phase offensive) est aligné tandis que devant, Ünder est de retour après sa suspension contre le FC Lorient, et queStrakosha - Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Marusic - S.Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.P. Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara, Rongier, Ünder - Payet - Milik.