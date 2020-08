Ligue Europa : Leon Bailey, quand la Jamaïque se met au foot

La Jamaïque s'est-elle trouvée son nouveau Alan Cole ? Alors certes, les deux n'ont pas le même poste. Milieu de terrain de formation, Cole, aujourd'hui âgé de 69 ans, est considéré par ses compatriotes comme le meilleur joueur jamaïcain de tous les temps. De son côté, Leon Bailey, ailier qui n'a que 22 ans, n'évolue que depuis cinq ans dans le monde professionnel. Parti de son île natale à l'âge de 14 ans, le natif de Kingston a d'abord atterri en Autriche, au FC Liefering, avant de rejoindre la Slovaquie et l'AS Trencin pour parfaire son apprentissage. Mais ce n'est qu'à partir de 2015, lors de son entrée dans la cour des grands, au KRC Genk, que Bailey a alors crevé l'écran.

Bailey n'avait pas tardé avant d'attiser les convoitises



En 2017, le jeune joueur, alors âgé d'à peine 20 ans, a donc franchi le pas et changé de dimension en signant en Allemagne, du côté du Bayer Leverkusen, contre la somme de 12 millions d'euros. Après six mois d'adaptation, la saison suivante fut une véritable réussite, avec un total de neuf buts inscrits pour également six passes décisives délivrées. Très vite, les plus grosses écuries européennes, notamment anglaises, se sont alors penchées sur son cas, même si le principal intéressé n'avait alors pas l'intention de changer de crèmerie. Toutefois, par la suite, le Jamaïcain n'a pas réussi à confirmer, notamment durant la saison qui a suivi, avec seulement cinq réalisations pour deux passes décisives délivrées.

Bailey prêt à emmener le Bayer au bout de la Ligue Europa ?



En revanche, la Ligue Europa lui avait alors mieux souri, avec trois buts inscrits en huit rencontres disputées. De bonnes performances rééditées cette année pour un Leon Bailey qui apparaît plus en forme que jamais. Ce lundi soir (21h00), il sera certainement l'une des têtes d'affiche du quart de finale de Ligue Europa, contre l'Inter Milan. Après un 16eme de finale l'an passé, le club allemand a la possibilité d'aller au bout, dans cette formule inédite et emmené par sa petite pépite jamaïcaine. Un attaquant capable de faire la différence, à lui tout seul, dans une rencontre.