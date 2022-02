Ligue Europa : Leipzig qualifié pour les quarts après l'exclusion du Spartak Moscou

"Les matches Leipzig-Spartak n'auront pas lieu et Leipzig est qualifié pour les quarts", a affirmé à l'AFP un porte-parole de l'instance européenne du football. Dans un communiqué commun avec la Fifa, l'UEFA a annoncé lundi la suspension "jusqu'à nouvel ordre" des clubs et sélections russes de toutes les compétitions internationales. Le Spartak Moscou, qui devait défier le club allemand les 10 et 17 mars en huitième de finale, était le dernier club russe qualifié en Coupe d'Europe cette saison. Le comité exécutif de l'UEFA se réunira prochainement pour décider de l'impact de sa décision sur l'Euro féminin prévu en juillet, a indiqué l'instance à l'AFP. La Russie, bannie, devait y affronter les Pays-Bas, la Suède et la Suisse lors de la phase de groupes.

Une décision sera également prise à l'avenir quant aux conséquences de l'exclusion russe sur la Ligue des nations, épreuve qui fête sa troisième édition à partir du mois de juin. L'équipe masculine russe devait y affronter l'Islande, l'Albanie et Israël. Interrogée par l'AFP, la Fifa n'avait quant à elle pas confirmé, lundi soir, si la Pologne était directement qualifiée pour la finale des barrages de la Coupe du monde 2022, prévus fin mars, ou si un autre format serait retenu. Les Polonais devaient affronter les Russes le 24 mars, le pays qualifié devant ensuite défier la Suède ou la République tchèque.