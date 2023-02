Le PSV Eindhoven a battu le FC Séville 2-0 ce jeudi en 16es de finale retour de l’Europa League mais cela n’a pas suffi après la victoire 3-0 des Espagnols à l’aller. La rencontre a été émaillée d’un incident : un hooligan a tenté de s’en prendre physiquement au gardien serbe de Séville, Marko Dmitrovic. Celui a vu arriver son agresseur, qui a tenté de le frapper. Il a maîtrisé l’individu, qui était tombé au sol, avant même l’intervention des personnes chargées de la sécurité sur le terrain.

« Je n’ai jamais rien vu de tel »

« Je n’ai jamais rien vu de tel, a commenté le portier sévillan après la rencontre. Je vais me taire pour ne pas dire ce que j’avais envie de faire… Je suis content d’avoir vu où il se trouvait et de l’avoir maîtrisé. Heureusement que je l’ai arrêté, d’autres choses auraient pu arriver. Il voulait me frapper. Il est dommage que de telles choses se passent sur un terrain de foot. L’UEFA doit intervenir, cela doit cesser. »