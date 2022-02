Ligue Europa : Le Barça concède le nul contre Naples au Camp Nou

Le FC Barcelone, reversé de Ligue des champions en Ligue Europa, a été accroché 1-1 par Naples en barrages aller jeudi au Camp Nou et devra arracher sa qualification pour les huitièmes en Italie, lors du match retour le 24 février. Pourtant dominateurs tout au long de la partie, les Catalans ont encaissé le premier but: Piotr Zielinski a ouvert la marque en deux temps pour le Napoli, après avoir vu sa première frappe repoussée par Marc-André ter Stegen. Mais l'espoir au Barça porte le nom de Ferran Torres. Le jeune ailier international espagnol, recruté à Manchester City pour 55 M d'EUR lors du mercato d'hiver, a réglé la mire à la 59e pour transformer un penalty, après avoir vu la plupart de ses tentatives précédentes s'envoler au-delà du cadre. Son premier but au Camp Nou sous les couleurs blaugrana.

Ce penalty n'a tenu qu'à un ballon effleuré du bout des doigts par Juan Jesus. Sur un centre d'Adama Traoré (56e), intenable sur son aile droite, le latéral brésilien de Naples a à peine touché le ballon, ce qui a obligé l'arbitre à revoir l'action à la vidéo avant d'accorder le penalty. Le trident offensif du Barça, composé exclusivement de recrues hivernales venues de Premier League (Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré), a obtenu quelques occasions franches... mais tous ont souvent péché dans le dernier geste. Et à la 90e, dans une fin de match rythmée et ponctuée d'occasion nettes, c'est le remplaçant Luuk de Jong qui a tenté une bicyclette acrobatique pour la victoire... mais sa reprise a manqué le cadre de peu

Ousmane Dembélé sifflé

L'ailier international français Ousmane Dembélé, sommé de quitter le club ou de prolonger son contrat en janvier, a été copieusement sifflé à son entrée en jeu à la place de Traoré (65e) par un Camp Nou rempli aux trois-quarts (73.525 spectateurs), alors même que Xavi avait demandé aux supporters de l'encourager. Le technicien catalan, privé de son meilleur défenseur (Ronald Araujo, blessé au mollet gauche), a choisi de faire souffler son capitaine habituel Sergio Busquets, lançant un milieu de terrain très jeune (21 ans de moyenne d'âge)... Un choix osé, pour le premier match du Barça en C3 depuis 18 ans. La dernière apparition des Blaugranas dans cette compétition remontait au 25 mars 2004, un 8e de finale perdu contre les Ecossais du Celtic (1-0 à l'aller, 0-0 au retour).

Mais Xavi, dernier homme du Barça actuel à avoir vécu cette expérience, devra peut-être repenser ses plans pour le match retour, le 24 février à Naples, lors d'un match retour aux airs d'hommage à Diego Maradona. Car si l'entraîneur et le président Joan Laporta ont annoncé que l'"objectif principal" du club était de se qualifier pour la Ligue des champions l'an prochain, le chemin du Barça n'est pas tout tracé, que ce soit en Liga ou en Ligue Europa.