Ligue Europa : L’anecdote croustillante de Lucas Hernandez lorsqu'il jouait encore à l'Atlético

Victime d’une rupture des ligaments du genou contre l’Australie lors du 1er match de la Coupe du Monde, Lucas Hernandez est sur le chemin du retour. Ces dernières semaines, le latéral gauche qui évolue au Bayern Munich a fait son retour à l’entraînement. Il pourrait disputer quelques rencontres en toute fin de saison. Le joueur âgé de 27 ans profite de sa convalescence pour répondre aux sollicitations médiatiques.

À l’occasion d’une interview accordée au Mediacarré, Lucas Hernandez est revenu sur son passage à l’Atlético Madrid. Il en a profité pour révéler une très belle anecdote de vestiaire. « Quand on a gagné l’Europa League avec l’Atlético, on est rentré à Madrid et le bus du club nous a déposés directement en boîte de nuit. Je ne vais jamais oublier ça de ma vie. On est allé en boîte en survêtement, en passant devant tout le monde » a-t-il confié.