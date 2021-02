Ligue Europa : L'AC Milan passe par la petite porte contre Belgrade !

Franck Kessié avait rapidement ouvert la marque pour les Rossoneri sur penalty (9e) mais El Fardou Ben Nabouhane a répliqué d'une belle frappe croisée (24e). Et malgré l'entrée en jeu de Zlatan Ibrahimovic à la pause, l'AC Milan n'a pas réussi à marquer le second but qui lui aurait simplifié la tâche. Jusqu'au bout, les joueurs de Stefano Pioli sont ainsi restés sous la menace des Serbes qui, même réduits à dix pendant les vingt dernières minutes après le deuxième avertissement pour Marko Gobeljic, ont multiplié les occasions.

Juste avant l'exclusion, il avait même fallu un arrêt miracle de Gianluigi Donnarumma pour éviter la sortie de route aux Italiens (68e). Même s'ils sont qualifiés grâce aux deux buts marqués à l'extérieur, les Milanais confirment leurs difficultés actuelles, avec moins d'idées et moins de jambes. Ils restent sur quatre matches sans victoire (deux défaites en championnat, deux nuls en C3) avant leur difficile déplacement sur le terrain de l'AS Rome dimanche soir pour le choc de la 24e journée de Serie A.