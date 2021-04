Edin Dzeko (72e) a répondu en fin de match au but de l'espoir néerlandais marqué dès la reprise par Brian Brobbey (49e).

La Roma, si elle a mieux fini la rencontre, est tout de même passée près de la sortie de route, l'Ajax ayant largement dominé et même cru marquer un second but synonyme de qualification pour elle en début de seconde période, avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision après intervention de la VAR.

Les Romains défieront Manchester United en demi-finales.