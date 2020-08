Ligue Europa - Koundé : "Lukaku est un niveau au-dessus"

Nous nous complétons très bien. J'aime aller dans les duels, mais Diego est un peu plus fort que moi dans ce domaine. Il peut jouer de l'arrière, mais disons simplement qu'il est plus à l'avant-garde de mon style de jeu!", a indiqué le joueur âgé de 21 ans.

Séville devra être à son meilleur niveau pour contenir Lukaku



"Lukaku est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il est fort en termes physiques, mais il est également bon avec le ballon à ses pieds et lors des renversements. Il utilise extrêmement bien son corps et est rapide aussi. C'est un niveau au-dessus de tout ce que nous avons affronté cette saison. Nous devrons améliorer notre jeu", a jugé Koundé, déjà prêt pour un duel qui s'annonce brûlant.





