Terrible fin de match pour le Stade Rennais en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Le Chakhtior Donetsk s’était imposé 2-1 à l’aller. Les Rouges et Noirs tenaient leur qualification après avoir marqué grâce à Karl Toko-Ekambi (dans le temps réglementaire) et Ibrahim Salah (durant la prolongation). Mais un but contre son camp du défenseur central Jeanüel Belocian à la 119e minute a totalement relancé les Ukrainiens, qui ont fini par s’imposer 5-4 durant la séance de tirs au but. En pleurs à la fin de la rencontre, le Guadeloupéen était inconsolable.

Réussir une bonne fin de saison en Ligue 1

L’entraîneur rennais, Bruno Genesio, a tenté de le réconforter comme il le pouvait. « Il est abattu, dévasté, mais il fait trois matches de suite en étant bon et c’est ce que je lui ai dit. Ça restera un rendez-vous particulier pour lui. Cela restera dans un coin de sa tête mais je lui ai dit de regarder ce qu’il avait fait de bien. Et puis c’est un très jeune joueur. Avec le potentiel qu’il a, il a une belle carrière devant lui. »

C’est tout son groupe que Bruno Genesio veut remobiliser en vue de la fin d’exercice. Rennes n’a désormais plus que le championnat, où il occupe la 5e place. « Ça fait mal, bien sûr, je pense qu’on méritait la qualification, mais le football est parfois cruel. Il faut savoir l’accepter et être capable de rebondir très vite, même si ce soir, on est tous déçus et frustrés. C’est très dur mais j’ai dit à mes jeunes joueurs que j’étais fier d’eux. S’ils continuent à proposer le même genre de prestation, en affichant la même qualité et en ajoutant un peu plus d’efficacité, on peut espérer de bonnes choses. »