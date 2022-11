Quelques poids lourds du Vieux Continent entraient en scène dès ce début de soirée. Tous les regards étaient évidemment braqués sur Manchester United, qui se déplaçait en Espagne pour défier la Real Sociedad. Le club britannique s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0).



Cette victoire lui permet de totaliser le même nombre de points que son adversaire du jour, qui le distance néanmoins à la différence de buts. United s'offre un printemps européen, ce qui était déjà certain au coup d'envoi. De son côté, la Lazio Rome termine à la 3e place de son groupe après un dernier revers, cette fois-ci contre le Feyenoord Rotterdam (0-1).



Ligue Europa - Les premiers résultats



Groupe E



Sheriff Tiraspol - Nicosie : 1-0



Real Sociedad - Manchester United : 0-1



Groupe G



Olympiakos - Nantes : 0-2



Karabagh - Fribourg : 1-1



Groupe H



Monaco - Etoile Rouge : 4-1



Trabzonspor - Ferencvaros : 1-0