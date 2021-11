Ligue Europa (J4) : Monaco et le PSV Eindhoven se neutralisent

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵⏱



Les deux équipes partagent les points ce soir.



Invaincus dans cette compétition, nos Rouge et Blanc conservent cette première place qui est de bon augure pour la qualification.



𝟬-𝟬 ‣ #ASMPSV

Monaco n'a pas trouvé la clé

Sans se montrer clinquant dans son jeu, Monaco contrôle sa situation.Ce match nul sans saveur (0-0) ne restera pas dans les mémoires, mais il lui permet de maintenir son adversaire du soir à distance respectable, tout en conservant les commandes de son groupe. Le contrat est rempli. Il faut dire que Niko Kovac avait fait le choix d'aligner une équipe mixte pour cette rencontre, avec quelques changements, notamment sur le plan offensif. Il faut y voir un début d'explication à la copie monégasque, assurément.Parce que l'ASM n'a pas franchement brillé par ses idées et sa créativité à Louis-II ce jeudi soir.. Le premier acte, soporifique, n'a donc pas départagé les deux équipes. Et la suite n'a guère été plus emballante. Avec un bloc bas et compact, le PSV avait réduit les espaces et l'ASM n'a pas trouvé la clé. Seule la formation néerlandaise a fait passer un petit frisson sur une tentative d'Eran Zahavi au retour des vestiaires (56eme). Sans conséquence. Monaco n'a pas vraiment tremblé dans une dernière demi-heure hachée. Un match à oublier dans une soirée qui comptera. Car, avec 8 points désormais, les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni comptent deux longueurs de plus que la Real Sociedad (2eme) et trois par rapport à leur adversaire du soir (3eme).