Ligue Europa (J3) : Sampaoli voit de "l'espoir pour le futur" après le nul de l'OM

"On aurait pu gagner le match avant la fin"



𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 | #LazioOM 0️⃣-0️⃣

Partage des points au 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨. Romains et Olympiens se retrouveront dans deux semaines à l'@orangevelodrome. #UEL



🔜 #OMPSG dimanche à 20h45 💥 pic.twitter.com/9SXw53WprP



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

L'Olympique de Marseille n'est toujours pas parvenu à obtenir une victoire en Ligue Europa cette saison. Après avoir été tenu en échec face au Lokomotiv Moscou (1-1) et Galatasaray (0-0) dans la compétition, le club phocéen a une nouvelle fois dû se contenter d'un match nul, ce jeudi soir sur la pelouse de la Lazio Rome (0-0). La formation dirigée par Jorge Sampaoli possède toutefois toutes ses chances concernant une possible qualification pour les huitièmes de finale, avec une troisième place actuelle, à quatre points de la tête, occupée par Galatasaray."C'était un bon match, les joueurs l'ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l'Inter Milan.Ce soir, les défenseurs ont dû affronter l'un des meilleurs attaquants au monde (Immobile). On aurait pu gagner le match avant la fin, on a eu plusieurs situations claires", a-t-il analysé dans des propos retranscrits par L'Equipe.Sondé sur une possible rotation à venir face au PSG dans son onze de départ, le technicien argentin a laissé planer un doute, bien conscient de la débauche d’énergie consentie face au cinquième de Serie A.Il faudra voir comment les joueurs vont récupérer, car pour ce genre de match, il faut tous les joueurs à 100 %", a-t-il répondu. Lors de la 4ème journée de la Ligue Europa, le 4 novembre prochain, l'Olympique de Marseille recevra la Lazio Rome à l'Orange Vélodrome et aura l'occasion de décrocher sa première victoire sur le plan européen cette saison.