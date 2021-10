Plusieurs cadors de ce plateau de Ligue Europa étaient en scène dès le début de soirée. Une première salve de rencontres marquée par de nombreux matchs nuls. Si l'OM a réussi à ramener un point de son déplacement à Rome face à la Lazio (0-0), le Betis Séville de Nabil Fekir et le Bayer Leverkusen se sont aussi quittés sur un score de parité dans l'affiche la plus alléchante de la soirée (1-1). Pas de vainqueur non plus entre Fenerbahçe et Antwerp au terme d'une rencontre spectaculaire (2-2).



Les premiers résultats de la soirée :



Groupe D :

Fenerbahce 2-2 Antwerp



Groupe E :

Lazio Rome 0-0 Marseille



Groupe F :

Ludogorets 0-1 Braga

Midtjylland 1-1 Étoile Rouge de Belgrade



Groupe G :

Betis Séville 1-1 Bayer Leverkusen



Groupe H :

Rapid Vienne 2-1 Dinamo Zagreb