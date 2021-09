Ligue Europa (J2) : Un bon nul pour Monaco contre la Real Sociedad

𝗟'𝗔𝗦 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 accroche la Real Sociedad et partage la tête du groupe B.

. Un résultat intéressant en valeur butte compte tenu de l'opposition, mais décevant par rapport à son scénario. Car après l'ouverture du score de Disasi dès le quart d'heure de jeu (0-1, 16e), les hommes de Niko Kovac ont bien cru tenir leur victoire, mais Moreno a égalisé au retour des vestiaires (1-1, 53e). Avec quatre points en deux matchs, le club de la Principauté pointe à la deuxième place de son groupe, aux côtés du PSV Eindhoven.Axel Disasi, a affiché une certaine satisfaction au micro de RMC Story : "On a fait une bonne entame, avec beaucoup d'intensité. Sur la deuxième, on a beaucoup reculé. On prend un point qui nous fait du bien. C'est un bon point de pris à l'extérieur. Oui, un match un but pour mon premier match en Coupe d'Europe, ça fait plaisir.Aurélien Tchouaméni, lui, a souligné le "bon point pris" face à "une belle équipe de la Real Sociedad". Pour sa part, Adnan Januzaj était un peu frustré par ce score nul obtenu par le second de Liga : "La première période on était un peu relâché. En deuxième période, je pense qu'on a mis le turbo et cela a été beaucoup mieux. Malheureusement on est avec un point.", a-t-il expliqué, toujours au micro de RMC Story.