Ligue Europa (J1) : Rennes s'impsoe sans briller

C'est un Stade Rennais assez timoré qui se présentait sur la côte sud de Chypre, à Larnaca, pour entamer sa saison européenne. Depuis le lever de rideau, les hommes de Bruno Genesio semblent branchés sur courant alternatif. Et cette parenthèse en Ligue Europa les fait entrer dans le vif du sujet, avec un calendrier infernal qui leur proposera un match tous les trois jours, quasiment en continu, jusqu'à la Coupe du Monde.

Rennes longtemps laborieux

Englué dans le milieu de tableau de Ligue 1, Rennes avait le devoir de ne pas prendre cette rencontre par-dessus la jambe. Avec un onze mixte concocté par Bruno Genesio, les Rouge et Noir ont manqué l'opportunité de faire le plein de confiance dans un match où ils avaient pourtant le statut de grandissime favori. Emmenée par une attaque expérimentale, la formation française a livré une prestation inaboutie et a dû se contenter d'un score de parité face à un adversaire à sa portée.



Les Rennais avaient pourtant ouvert le score rapidement sur une frappe surpuissante de Theate, qui a heurté le montant avant de terminer au fond des filets (0-1, 29e). Mais cet avantage a été de courte durée. Quelques minutes plus tard, les locaux ont refait surface sur un coup de tête de Sanjurjo que Mandanda n'a pu qu'effleurer (1-1, 33e). Les hommes de Genesio ont tenu le ballon dans de larges proportions, mais il a fallu attendre les ultimes secondes du match, dans les arrêts de jeu, pour voir Assignon délivrer les Bretons d'une reprise salvatrice (1-2, 90e+5). Une inspiration bienvenue pour les Rennais, qui font une bonne opération.