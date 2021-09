Après un début de soirée animée dans une journée marquée par le bilan positif des clubs français, la deuxième salve de matchs programmés pour cette 1ere journée a été tout aussi prolifique. Un seul score nul et vierge, entre Brondby et le Sparta Prague, est venu gâcher le paysage - bien qu'il permette toutefois à l'OL de prendre les commandes du Groupe A. Pour le reste, il y a eu des buts dans toutes les arènes européennes.



Dans le Groupe B, celui de Monaco, le PSV Eindhoven et la Real Sociedad se sont quittés sur un score de parité au terme d'une rencontre spectaculaire (2-2). Un résultat qui, au passage, offre la première place à l'ASM. Même score entre Leicester et Naples dans le choc du soir (2-2) dans le Groupe C. Enfin, l'Olympiacos s'installe à la première place du Groupe D après son succès contre Anvers (2-1), tandis que Francfort et Fenerbahçe se sont quittés bons amis (1-1).



Les résultats du soir de Ligue Europa



Groupe A



Brondby - Sparta Prague : 0-0



Rangers - Lyon : 0-2



Groupe B



PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad



Monaco - Sturm Graz : 1-0



Groupe C



Leicester City - Naples : 2-2



Spartak Moscou - Legia Varsovie : 0-1



Groupe D



Eintracht Francfort - Fenerbahçe : 1-1



Olympiacos - Anvers : 2-1